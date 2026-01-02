İstanbul'da aralıkta fiyatı en çok artan ürün belli odlu!

İstanbul’da Aralık ayında en fazla artış yüzde 51,95 ile antiseptik ürün ücretlerinde oldu. Uçak bileti ise yüzde 28,52 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen 2025 Aralık ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte açıkladı. Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 186 adet ürünün fiyatında artış izlenirken, 59 adet ürünün fiyatında azalış görüldü.

Aralık ayında diğer sağlık ürünleri yüzde 51,95 arttı

2025 Aralık ayında sağlık harcamaları grubunda yer alan diğer sağlık ürünleri (antiseptik ürünler) fiyatı yüzde 51,95 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda taze fasulye yüzde 46,57, salatalık yüzde 40,17, üzüm yüzde 25,52, patlıcan yüzde 18,82, dana eti yüzde 10,81, kabak yüzde 10,50, fındık ezmesi yüzde 8,35, kuru soğan yüzde 7,72, patates yüzde 6,18, margarin yüzde 5,74 ve konserve mısır yüzde 5,50 oranında zamlandı.

Çeşitli mal ve hizmetler grubunda çocuk bezi yüzde 9,30, altın mücevherat yüzde 5,74 artış gösterdi.

Eğlence ve kültür grubunda ise oyuncak fiyatları yüzde 6,25, bilgisayar ekipmanları yüzde 5,56 oranında yükseldi.

Aralık ayında uçak bileti fiyatları yüzde 28,52 ucuzladı

2025 Aralık ayında ulaştırma harcamaları grubunda yer alan uçak bileti fiyatları fiyatı yüzde 28,52 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda karnabahar yüzde 24,94, portakal yüzde 20,01, pırasa yüzde 18,63, limon yüzde 17,23, kıvırcık salata yüzde 15,90, çarliston biber yüzde 11,48, sivri biber yüzde 10,52, dolmalık biber yüzde 6,80, ıspanak yüzde 6,54, muz yüzde 5,35, havuç yüzde 3,38 ve yumurta yüzde 2,83 oranında ucuzladı.

Diğer ürünlerde ise şehirlerarası otobüs bilet ücreti yüzde 6,46, benzin yüzde 4,61, çocuk pantolon yüzde 3,40 ve erkek bot fiyatları yüzde 2,76 geriledi.