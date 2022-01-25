İstanbul'da AVM’ler 13.00’te açılacak

İstanbul'da hava koşulları nedeniyle AVM'lerin geç açılması konusunda mutabakata varıldı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Birleşik Markalar Derneği başkanlarınca yapılan değerlendirme sonucunda İstanbul’da AVM’lerin bugün 13.00’ten sonra açılmasına karar verildi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç’in Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul’da olumsuz hava koşullarının devam edeceği beklentisi ile 13.00’e kadar özel araçların trafiğe çıkmasına yönelik getirilen kısıtlama üzerine AVM’ler de harekete geçti. AYD ve BMD arasında yapılan değerlendirme sonucunda AVM’lerin de bugün saat 13’ten sonra açılmasına yönelik tavsiye kararı yayınlandı” açıklamasında bulundu. abi