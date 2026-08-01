İstanbul’da aylık fiyat artışı hızlandı, sağlıkta sert sıçrama

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İstanbul’da tüketici fiyatları temmuz ayında yeniden hız kazandı. İstanbul Ticaret Odasının 2023=100 bazlı endeksinde aylık artış haziranın üzerine çıkarken, yıllık enflasyon gerilemeyi sürdürdü.

Fiyat baskısının merkezinde sağlık, ulaştırma ve haberleşme harcamaları yer aldı. Giyim ve ayakkabı ise ana harcama grupları arasında fiyatların gerilediği tek kalem oldu.

Aylık artış yüzde 2,06

İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,06 arttı. İstanbul’daki yıllık tüketici enflasyonu ise yüzde 35,20 olarak hesaplandı.

Tüketici fiyatlarındaki artış 2025 sonuna göre yüzde 21,56’ya ulaşırken, 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 37,73 oldu.

Haziran ayında aylık artış yüzde 1,14, yıllık artış yüzde 35,94 düzeyindeydi. Böylece aylık fiyat artışı temmuzda 0,92 puan hızlanırken, yıllık enflasyon 0,74 puan geriledi.

Geçen yılın temmuz ayında İstanbul’da aylık enflasyon yüzde 2,62, yıllık enflasyon yüzde 42,48 olarak ölçülmüştü. Temmuz 2026 verileri aylık artışın geçen yılın aynı ayından 0,56 puan daha düşük, yıllık enflasyonun ise 7,28 puan aşağıda olduğunu gösterdi.

Sağlık yüzde 9,77 arttı

Temmuz ayında en sert fiyat artışı yüzde 9,77 ile sağlık harcamalarında görüldü. Ulaştırma fiyatları yüzde 4,42, haberleşme harcamaları yüzde 3,69, eğlence ve kültür grubu yüzde 2,50 yükseldi.

Konut harcamalarındaki aylık artış yüzde 2,01 olurken ev eşyasında yüzde 1,60, lokanta ve otellerde yüzde 1,54, eğitimde yüzde 1,47 artış kaydedildi.

Gıda ve alkolsüz içecek fiyatları yüzde 1,30, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 1,03, alkollü içecekler ve tütün yüzde 0,77 yükseldi. Giyim ve ayakkabı fiyatları ise yüzde 0,66 geriledi.

İTO, sağlık, ulaştırma ve haberleşme gruplarındaki hareketin bazı ürün ve hizmetlerdeki kamu kaynaklı fiyat değişimlerinden etkilendiğini bildirdi. Eğlence ve kültür ile konutta piyasa koşulları, gıdada mevsimsel etkiler belirleyici oldu.

Yıllık zirve eğitimde

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 54,56 ile eğitim harcamalarında gerçekleşti. Sağlık fiyatları yüzde 43,45, konut harcamaları yüzde 40,26, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 37,57 yükseldi.

Haberleşmede yıllık artış yüzde 34,09, lokanta ve otellerde yüzde 33,55, ulaştırmada yüzde 32,86 oldu. Çeşitli mal ve hizmetler yüzde 30,18, ev eşyası yüzde 29,83, alkollü içecekler ve tütün yüzde 28,81 arttı.

Yıllık artış eğlence ve kültürde yüzde 25,92, giyim ve ayakkabıda yüzde 21,07 olarak hesaplandı.

İstanbul verisinin ardından piyasaların odağı Türkiye genelindeki temmuz enflasyonuna çevrildi. TÜİK, temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi sonuçlarını 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak. Haziranda Türkiye genelinde aylık enflasyon yüzde 0,99, yıllık enflasyon yüzde 32,11 olmuştu.

İTO ve TÜİK endeksleri farklı kapsam ve hesaplama yöntemlerine sahip olduğu için iki veri birebir karşılaştırılmıyor. Buna karşın İstanbul’daki aylık hızlanma, ulusal enflasyon verisi öncesinde fiyat baskısının sürdüğünü gösteren öncü sinyallerden biri olarak izleniyor.