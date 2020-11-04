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İstanbul'da beş ilçede otoyol projesi için acele kamulaştırma

İstanbul'daki bazı yerler Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında acele kamulaştırılacak.

İstanbul'da beş ilçede otoyol projesi için acele kamulaştırma
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Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi'nin yapımı kapsamında İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi kapsamında İstanbul'un Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece, Çatalca ilçelerinde belirlenen güzergahta, yeri ve ada/parsel numaralan gösterilen taşınmazlar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA

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