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İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İstanbul'daki eczanelerin pazar hariç 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

İstanbul'da eczanelerin çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentteki eczanelerin pazar hariç 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vereceğini bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

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