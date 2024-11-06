İstanbul'da ekim enflasyonu yüzde 3,23: Dört kişilik ailenin yaşama maliyeti 74 bin lira

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul'da yaşamanın maliyetine ilişkin araştırmasının ekim ayı sonuçlarını yayınladı.

Buna göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,23, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 60,46 oranında arttı. TÜİK'in ekimdeki aylık enflasyonu yüzde 2,88 olurken, yıllıkta yüzde 48,58 olarak duyurulmuştu.

Verilere göre İstanbul enflasyonu bu yıl hiç yüzde 3'ün altına düşmedi.

Aileye dört asgari ücret bile yetmiyor

Ekim ayında İstanbul’da dört kişilik ailenin ortalama yaşam maliyeti geçen aya göre 2 bin 308 lira artarak 73 bin 739 lira oldu. Yıl başında yaşam maliyeti 53 bin 58 liraydı. 10 aydaki artışın 20 bin 681 lira olması dikkat çekti.

Ekim ayı itibariyle bir ailenin yaşam maliyeti 4,3 asgari ücrete denk geliyor.

Temel tüketim maddelerinden bebek maması yıllık bazda yüzde 58,92 artışla yılın zam şampiyonu. Bunun ekmek, ayçiçek yağı, bulgur ve makarna takip ediyor.