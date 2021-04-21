İstanbul’da ekmeğe ramazan sonrası zam

Yener KARADENİZ

Son bir yılda hammadde, işçilik, enerji ve kira olmak üzere birçok giderde yaşanan fiyat artışı, ekmeğe zam olarak yansımaya başladı. Ankara, Antalya, Kocaeli ve Adana’da yapılan zamlar yerel yönetimlerce iptal edilse de, İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) bağlı unlu mamul işletmelerindeki zam talebinin kabul edildiği belirtiliyor. İTO komisyonundan geçen zam kararının, salgının pik yapması ve ramazana denk gelmesi nedeni ile dondurulduğu bildirildi. Ramazan sonrasında ekmeğe yüzde 15 zam yapılarak 200 gramlık ekmeğin 1,75, 240 gramlık ekmeğin de 2 TL’den satılacağı kaydedildi.

İki farklı fiyatı uygulanacak

İstanbul’da yıllardır iki farklı ekmek fiyatı uygulanıyor. Valilik ve fırıncılar odasından oluşan komisyon yaygın olarak satılan ekmeğin fiyatını belirlerken, İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı olan fırınlar ise ticaret odasının oluşturduğu komisyonda kendi fiyatlarına karar veriyorlar.

Son olarak geçen yıl ekim ayında hem İTO’ya bağlı fırınlar hem de fırıncılar odasına bağlı fırınlar İstanbul'da ekmek fiyatlarına yüzde 20 zam yapmıştı.

İstanbul fırıncılar Odası’nın gündeminde ise henüz bir zam olmadığı belirtildi. Hali hazırda federasyon tarafından 9 TL olarak tavsiye edilen ekmeğin kilogram fiyatı, hem İTO’ya bağlı fırınlarda hem de diğerlerinde 7,5 TL.

Buna göre 200 gr. ekmek 1,5 TL, 240 gram ekmek de 1,75 TL. Ramazan sonrasında ise İTO’ya bağlı yaklaşık 500 fırında 240 gramlık ekmek 2 TL ile satılacak.

Günlük 100 milyon ekmek üretimi

Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’ne göre ekmeğin fiyatına ilişkin tarifeler, ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin ardından ilgili federasyonun ve Ticaret Bakanlığı’nın görüşü alındıktan sonra ‘Birlik’ler tarafından onaylanıyor.

Türkiye'de yaklaşık 25 bin fırın bulunuyor. Bu fırınlar Türkiye'de günde 100-104 milyon adet ekmek üretiyor. Türkiye'nin günlük ortalama ekmek tüketim miktarı ise 96 milyon adet civarında seyrediyor. Yaz aylarında ekmek tüketimi gerilerken, havaların soğuması ile yükseliyor. Ramazanda ise ekmeğin yerini büyük oranda pide alıyor. İstanbul’da ise 3 bin 200 civarında fırın bulunuyor ve tüketim ise 15 milyon civarında seyrediyor.