İstanbul'da enflasyon 19 ayın zirvesinde

İstanbul'un enflasyonu zirvede kalmayı sürdürüyor. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı mart ayı verilerine göre; İstanbul'da martta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 1,13 arttı. İstanbul'un yıllık enflasyonu da yüzde 16,37 artararak, 19 ayın zirvesine işaret etti. İstanbul'da toptan fiyatlar ise aylık bazda yüzde 3,10 artarken, yıllık artış yüzde 17,67 oldu.

Giyim haracamalarında yüzde 4,14 artış

Peraken fiyatlar mart ayında bir önceki aya göre, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,28, konut harcamalarında yüzde 1,23, gıda harcamalarında yüzde 1,08, giyim harcamalarında yüzde 4,14, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,44 ve konut harcamalarında yüzde 1,23 arttı.

Bu dönemde kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,21, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,31 azalan perakende fiyatlar, diğer harcamalar grubunda değişim göstermedi.

Toptan fiyatlar ise martta bir önceki aya göre, madenler grubunda yüzde 5,57, kimyevi maddeler grubunda yüzde 6,69, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 5,07, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 4,72, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 4,56, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,98 artış kaydederken, mensucat grubunda ise fiyat değişmedi.