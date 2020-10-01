İstanbul'da fiyatlar eylülde yüzde 1,47 arttı

01 Ekim 2020

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre Eylül'de perakende fiyatlar bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 11.66 arttı, toptan fiyatlardaki artış yüzde 13.4 oldu.

Eylül'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 8.84, giyim harcamalarında yüzde 1.99, diğer harcamalar grubunda yüzde 1.85, ev eşyası harcamalarında yüzde 1.67, gıda harcamalarında yüzde 1.26, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,81, konutta yüzde 0.56 artış yaşandı. Eylül'de ulaştırma ve haberleşme harcamalarında ise yüzde 0.99 azalış görüldü.

Türkiye enflasyonu pazartesi açıklanıyor

TÜİK Eylül ayı verisini 5 Ekim saat 10.00'da açıklayacak.

Veriler enflasyon verisi için özellikle alt kalemler bazında önemli bir öncü gösterge olarak takip ediliyor. Piyasalarda Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Eylül'de aylık yüzde 1.35 artış göstermesi bekleniyor.