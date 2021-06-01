İstanbul'da fiyatlar mayısta yüzde 1,67 yükseldi

İstanbul'da perakende fiyatlar mayısta bir önceki aya göre yüzde 1.67, toptan fiyatlar ise bir önceki aya göre yüzde 2.27 artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, mayıs ayında İstanbul’da, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 1,67, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,27 oranında arttı.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında ise perakende fiyatlar yüzde 15,78, toptan fiyatlar yüzde 19,03 arttı.

Giyimde yüzde 7,49'luk artış

Mayıs ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, giyim harcamalarında yüzde 7,49, ev eşyaları harcamalarında yüzde 4,81, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 2,40, gıda harcamalarında yüzde 1,37, konut harcamalarında yüzde 0,39, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,07 artış görülürken, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,43 azalış kaydedildi.

Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,34, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,05, gıda naddeleri grubunda yüzde 2,95, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,23, madenler grubunda yüzde 1,11, mensucat grubunda yüzde 0,74 artış yaşanırken, kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 2,09 azalış görüldü.