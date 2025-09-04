İstanbul'da geçinmek zorlaşıyor! Yaşam maliyeti 100 bin TL’ye dayandı

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), kentin yaşam maliyetine ilişkin Ağustos 2025 verilerini açıkladı. Araştırmaya göre İstanbul’da dört kişilik bir ailenin aylık ortalama yaşam maliyeti 98.735 TL oldu.

Aylık artış yüzde 2,21

Yaşam maliyeti, temmuz ayına göre yüzde 2,21 oranında artış kaydetti. Bir önceki aya kıyasla ortalama yaşam gideri 2.136 TL yükseldi.

Yıllık artış yüzde 43’ü aştı

İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık artışı ise dikkat çekici boyuta ulaştı. Ağustos 2024’e göre yüzde 43,23 oranında artış yaşandı. Böylece kentte yaşamanın maliyeti, son bir yılda 30 bini aşkın lira yükseldi.

100 bin TL sınırına dayandı

Araştırmaya göre İstanbul’da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti 100 bin TL’ye dayanarak 98.735 TL’ye çıktı. Artan gıda, barınma, ulaşım ve enerji giderleri bu yükselişte en belirleyici kalemler oldu.

Uzmanlar, bu seviyelerin Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde olduğuna dikkat çekiyor.