İstanbul'da gıda denetimleri! 8 bin 199 işletmeye 506 milyon TL'yi aşan ceza

Kadıköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, son günlerde artan gıda zehirlenmesi şikâyetleri ve yapılan ihbarlar üzerine ilçe genelinde kapsamlı gıda ve hijyen denetimleri gerçekleştirdi. Gıda üretimi ve tüketiminin yoğun olduğu işletmeler tek tek ziyaret edilerek hem ürünlerden numune alındı hem de üretim alanlarının hijyen şartlarına uygunluğu ayrıntılı biçimde kontrol edildi.

Denetimlerde hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen işletmelere eksiklerini gidermeleri için 15 gün süre tanındı. Süre içinde gerekli düzenlemeleri yapmayan işletmelerin ise idari yaptırımla karşılaşacağı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul genelinde yürütülen gıda ve hijyen denetimlerine ilişkin güncel verileri de paylaştı. Bakanlık, bugüne kadar 198 bin 560 işletmede resmi kontrol yapıldığını, uygunsuzluk belirlenen 8 bin 199 işletmeye toplam 506 milyon 457 bin 754 TL para cezası uygulandığını açıkladı. Ayrıca 80 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi