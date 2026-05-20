İstanbul’da hayat pahalılığı tüketim alışkanlıklarını değiştirdi: Vatandaş artık daha az alıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın yayımladığı İstanbul Barometresi araştırmasında, kentlilerin sürdürülebilir tüketim algısı mercek altına alındı.

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 67,1’i “sürdürülebilir tüketim” kavramını daha önce hiç duymadığını söyledi. Ancak kavram açıklandıktan sonra katılımcıların yüzde 46,3’ü bu yaklaşımın kendi yaşam tarzına yakın olduğunu ifade etti.

Katılımcılar sürdürülebilir tüketimi en çok; çevreye zarar vermeyen ürünler tercih etmek,

uzun ömürlü ürün kullanmak, tamir etmek, daha az harcamak olarak tanımladı.

Hayat pahalılığı tüketimi değiştirdi

Araştırmanın en dikkat çeken sonucu ise ekonomik kriz ve yüksek yaşam maliyetlerinin tüketim alışkanlıklarına etkisi oldu.

Katılımcıların yüzde 34,5’i artık daha bilinçli alışveriş yaptığını, daha az ürün aldığını ve seçimlerini daha dikkatli yaptığını söyledi.

Yüzde 22’lik kesim ise fiyat odaklı hareket etmeye başladığını ve sürdürülebilirliğin ikinci plana düştüğünü belirtti. Katılımcıların yüzde 21,8’i ise daha az tükettiğini ancak bunun bilinçli tercih değil ekonomik zorunluluk olduğunu ifade etti.

İsraf algısında dikkat çeken sonuçlar

Araştırmada vatandaşların en çok hangi konuda israf yaptığını düşündüğü de ölçüldü.

Katılımcıların yüzde 29,5’i “zaman israfı” yanıtını verirken, aynı oranda kişi hiçbir konuda israf yapmadığını söyledi.

Fiziksel kaynaklar arasında ise; enerji, para, gıda, su en fazla israf edilen alanlar arasında gösterildi.

“İsraf” denildiğinde vatandaşların aklına en çok gereğinden fazla kıyafet almak ve tabakta yemek bırakmak geldi.

Gıda israfında olumlu tablo

Araştırmada gıda tüketimiyle ilgili dikkat çeken veriler de ortaya çıktı.

Katılımcıların yüzde 48,1’i yalnızca ihtiyaç kadar alışveriş yaptığını belirtirken, yüzde 38,2’si artan yemekleri farklı şekillerde değerlendirdiğini söyledi.

Artan ekmek veya yemeği çöpe atanların oranının yalnızca yüzde 8,5 olması dikkat çekti.

Ayrıca market alışverişlerinde evden çanta veya pazar arabası götürenlerin oranı yüzde 60’ı aştı.

Tamir kültürü devam ediyor

Araştırmaya göre vatandaşların önemli bölümü bozulan ürünleri hemen değiştirmek yerine tamir etmeyi tercih ediyor.

Katılımcıların yüzde 48,7’si bozuk ürünü önce tamir ettirmeye çalıştığını belirtirken, yüzde 35,3’ü ise ürünü kendi imkanlarıyla onarmayı denediğini söyledi.

Hemen yeni ürün satın alanların oranı ise sadece yüzde 2’de kaldı.