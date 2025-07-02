İstanbul'da haziran ayının zam şampiyonu kiraz oldu!

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 Haziran ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.

İTO verilerine göre, İstanbul'da enflasyon haziranda aylık yüzde 1,77, yıllık 44,38 olarak gerçekleşti.

Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 180 adet ürünün fiyatında artış izlenirken 46 adet ürünün fiyatında azalış görüldü.

Haziran ayında kiraz fiyatı yüzde 44,29 arttı

Haziran ayında gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları grubunda yer alan kiraz yüzde 44,29 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Kirazı yüzde 41,37 artışla limon, yüzde 25,86 artış ile deniz ve havuz kıyafetleri takip etti.

Ulaştırma harcamaları grubunda yer alan uçak bileti yüzde 13,50, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan araba kiralama ücreti(günlük) yüzde 11,30 arrtı.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan meyve suyu (Lt) yüzde 10,02 arttı.

Haziran ayında karpuz yüzde 31,51 ucuzladı

Haziran ayında gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yer alan karpuz yüzde 31,51 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan taze fasulye fiyatı yüzde 26,60 düşerken sarımsak fiyatları yüzde 16,25 geriledi.

Eğlence ve kültür harcamaları grubunda yer alan edebi kitapların fiyatı ise yüzde 15,01 düştü.

Kuru soğan fiyatı yüzde 11,64 düşerken yumurta fiyatı ise yüzde 10,15 düştü.