İstanbul'da kiralar el yakıyor: Artış yüzde 50'nin üzerinde

İstanbul'da konut fiyatlarında yaşanan ciddi artış sürüyor. Kiralık daire metrekare fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre 21,1 liradan 31,8 liraya yükseldi. Konut talebinde de diğer illere göre daha belirgin bir artış yaşandı.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’un ilan verileriyle hazırlanan “sahibindex Konut Piyasası Görünümü” raporunun dokuzuncusu yayınlandı.

Rapora göre, ağustos ayında yıllık cari fiyat (ilan fiyatı) artış hızının geçen ayki tempo kaybından sonra tekrar yükseldiği görüldü. Temmuzda yüzde 37,9 olan ilan fiyatındaki yıllık artış oranı ağustosta yüzde 38,9 oldu. Böylece, geçen yılın aynı döneminde 3.155 TL olan Türkiye geneli ortalama satılık konut ilan metrekare fiyatı Ağustos’ta 4.382 TL'ye ulaştı.

İstanbul’daki konut talebinde güçlü artış

Üç büyük ilde hem satılık ilan sayısının (satılık konut arzı) hem de satılan konut sayısının (satılık konut talebi) bir önceki aya göre yükseldiği görüldü. Bu illerde konut arzı yaklaşık aynı oranda artsa da İstanbul’daki konut talebinde görülen artış diğer illere göre daha belirgin oldu. Satılık ilan sayısı İstanbul'da yüzde 3,8 (208 binden 216 bine), Ankara'da yüzde 3,8 (74 binden 77 bine), İzmir'de ise yüzde 3,5 oranında arttı (63 binden 65 bine). Öte yandan satılan konut sayısı bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 28,9 (10 binden 13 bine), Ankara'da yüzde 22,6 (3.678’den 4.509’a), İzmir'de yüzde 23,1 (2.617’den 3.223’e) oranında yükseldi.

İstanbul’da kira artışı devam ediyor

Ağustos’ta kiralık ilan metrekare fiyatı yıllık artış oranı üç büyük ilde de yükseldi. Yıllık kira artış oranı geçen aya göre İstanbul’da 8,4 yüzde puan, Ankara’da 1,8 yüzde puan ve İzmir’de 6,8 yüzde puan arttı. Yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 50,7, Ankara’da yüzde 31,8 ve İzmir’de yüzde 30,9’a ulaştı. Böylece 2020 Ağustos’ta İstanbul'da 21,1 TL, Ankara'da 11,7 TL ve İzmir'de 16,7 TL olan ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları, bu illerde sırasıyla 31,8 TL’ye, 15,4 TL’ye ve 21,8 TL’ye yükseldi.

Kiralık konut talebinde yüksek artış

Kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranındaki aylık değişimler incelendiğinde kiralık ilan sayısının sınırlı bir yükseliş gösterdiği, kiralanan konut sayısının ise belirgin bir artış sergilediği görüldü. Önceki aya göre, kiralık ilan sayısı (kiralık konut arzı) yüzde 0,6 (194 binden 195 bine), kiralanan konut sayısı (kiralık konut talebi) ise yüzde 24,7 (43 binden 54 bine) oranında arttı.