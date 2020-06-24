İstanbul’da konut satışları mayısta yıllık yüzde 55.8 düştü

24 Haziran 2020

İstanbul İstatistik Ofisi verilerine göre, İstanbul’da konut satışları aylık yüzde 25 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 55.8 düşüşle 7 bin 640 oldu. Sıfır konut satışları bir önceki yıla göre, yüzde 65.4, ikinci elde ise yüzde 48.7 azaldı ve sırasıyla 2 bin 546 ve 5 bin 94 satış yapıldı.

Mayıs ayında, toplam konut satışları içerisinde ipotekli konutların payı yüzde 33.6 oldu. Bir önceki yıla göre konut satışı en fazla düşen ilçe Zeytinburnu olurken, hiçbir ilçede artış görülmedi. Nisan ayına göre ise sadece altı ilçede konut satışları azaldı. İstanbul’da mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışları yüzde 55.8 azalarak 7 bin 640 Türkiye genelinde ise yüzde 44.6 azalarak 50 bin 936 oldu. Toplam konut satışları içinde İstanbul’un payı bir önceki yılın aynı ayına göre azalarak yüzde 15 oldu.

İstanbul’da bir önceki aya göre ise satılan sıfır konut sayısı yüzde 25.9 artarken, satılan ikinci el konut sayısı yüzde 24.5 arttı.

Mayıs ayında konut kredisi kullanılarak 2 bin 570 konut satın alındı. Konut kredisi ile alınan konutların toplam konut satışları içindeki payı ise bir önceki yıla göre artarken, Nisan ayına göre azalarak yüzde 33.6 oldu.

COVID-19 salgını sonrası mayıs ayında konut satışlarındaki en yüksek azalış, bir önceki yılın aynı ayına göre bakıldığında, Avrupa yakasında yüzde 81 ile Zeytinburnu’nda Anadolu yakasında ise yüzde 70 ile Ataşehir ’de görüldü. Satışların düşmesinin etkilerinin en az yaşandığı ilçeler ise Beylikdüzü, Çekmeköy ve Pendik oldu. Mayıs ayında bir önceki aya göre bakıldığında ise sadece altı ilçede satışlar azalırken diğer tüm ilçelerde satışlar arttı. Nisan ayına göre satışların en çok arttığı ilçeler ise sırasıyla Beşiktaş, Beylikdüzü ve Beykoz oldu.

Mayıs ayında, Türkiye’de yabancılara yapılan konut satışlarının yüzde 49.2’si İstanbul’da gerçekleşti. Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yabancılara yapılan konut satışları yüzde 75.6 azalarak 423 adet oldu. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki aya göre ise yüzde 13.1 arttı.

Nisan ayında ortalama konut metrekare fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 13.5, Mart ayına göre ise yüzde 0.6 artarak 5 bin 256 lira oldu. Aynı dönemde Türkiye genelinde de ortalama konut metrekare fiyatları artarak 3 bin 143 liraya ulaştı.