İstanbul'da mağaza ve dükkanların kapanma saatinde değişiklik

İstanbul'da mağaza ve dükkanların kapanma saatlerinde değişikliğe gidildi. Konuyla ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul Valimiz ile yapılan son görüşmede alınan bilgiye göre tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacaktır. Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz." ifadelerini kullandı.