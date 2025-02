İstanbul'da marketlerde Ramazan kampanyası! Fiyatlar sabitlenecek, indirim yapılacak...

Takip Et

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, derneğe üye olan marketlerde ramazan boyunca fiyat sabitleme ve indirim kampanyası uygulanacağını açıkladı. Güzeldere, fiyat sabitlemesinin temel gıda ürünleri başta olmak üzere binlerce üründe yapılacağını ve bazı ürünlerde yüzde 25'e varan indirimler uygulayacaklarını söyledi.

Kırmızı et fiyatları sabitlendi

Güzeldere, yazılı bir açıklama yaparak, Et ve Süt Kurumu (ESK) ile ocak ayında imzaladıkları protokol doğrultusunda kırmızı et fiyatlarını sabitlediklerini ve ramazan sonuna kadar tüm hanelere uygun fiyatlarla et ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

66 üye market bulunuyor

Güzeldere, İstanbul’daki 66 üye market, 2.700 şube ve yaklaşık 43 bin çalışanıyla, yapılan fiyat sabitlemeleri ve indirimlerle İstanbul'daki tüm hanelere ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. Ramazan boyunca yerel zincir marketlerin desteklediği kampanyalarla çok sayıda üründe özel indirimlerin uygulanacağı ve ramazanın bereketinin sofralara taşınacağı vurgulandı.

Ramazan süresince fırsatçılığa karşı etkin bir mücadele vereceklerini belirten Güzeldere, bakliyat, makarna, sıvı yağ, salça, temizlik malzemeleri, çocuk bezi gibi yüzlerce ürün grubunda fiyatların sabitleneceğini söyledi.

"Stok sorunu olmayacak"

Güzeldere, "Tüketicilerimiz kampanyaları geçici görerek arz-talep dengesini bozacak şekilde bütçelerini zorlamasınlar. Zira indirim ve fiyat sabitlemesine gittiğimiz ürünlerde stok sorunumuz bulunmadığından gönül rahatlığıyla alışverişlerini günlere yayabilirler. Kampanyalarımız her gün devam edecek ve kampanyalı ürün fiyatlarını her gün raflarda görebilecekler" açıklamasında bulundu.