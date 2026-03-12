Kantin kart nedir, nasıl alınır? Öğrencilere kantin yardımı, kantin kart ne kadar?

İstanbul'da öğrencilere okul kantinlerinde kullanacakları kantin kart yardımı geliyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da öğrenim gören öğrencilere bu yıl ilk kez kantin kart yardımı vereceklerini duyurdu. Kantin kartlar 2 bin liralık bakiyeleri ile her ay öğrencilerin kantin masraflarını hafifletmeyi hedefliyor.

Her ay 2 bin lira kantin desteği

Vali Gül, ilk kez başatacakları kantin kart için "Okula giden kardeşlerimize bu karttan vereceğiz. Sadece okulun kantininde olacak. Her ay düzenli olarak bu karta 2 bin TL para yükleyeceğiz" dedi.

İstanbul Çocukları Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, İstanbul'daki yetim aileler için "Kardeş Aileler ile İftar Buluşması" programında konuşan Gül, 20 bin liralık kira desteğinin de devam edeceğini belirtti.