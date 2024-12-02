İstanbul'da otele sahte döviz baskını: 3 kişi tutuklandı
Piyasalar sahte dolarla çalkalanırken ihbar alan polis İstanbul, Bağcılar'da bir otele baskın düzenledi. Baskında bilerce sahte dolar ve euro ele geçirilirken 3 kişi de tutuklandı.
Piyasalar son bir aydır sahte dövizle mücadele ediyor. Bankalar, döviz büroları sahte paranın en yaygın olduğu 50 ve 100 dolarlık banknotları kabul etmiyor. S
ahte dövizin Orta Doğu'dan yurda sokulduğu düşünülürken polis bugün İstanbul'da bir otele baskın düzenledi.
Polis baskın düzenledi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, ihbar üzerine 29 Kasım'da Bağcılar'daki bir otele operasyon düzenledi.
100 bine yakın sahte döviz ele geçirildi
Yapılan aramada 25 bin sahte dolar ile 58 bin sahte sahte avro ele geçirildi.
3 kişi tutuklandı
Gözaltına alınan şüpheliler Reşat İ, Uzan S. ve Fatih T. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.