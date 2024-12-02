İstanbul'da otele sahte döviz baskını: 3 kişi tutuklandı

Piyasalar son bir aydır sahte dövizle mücadele ediyor. Bankalar, döviz büroları sahte paranın en yaygın olduğu 50 ve 100 dolarlık banknotları kabul etmiyor. S

ahte dövizin Orta Doğu'dan yurda sokulduğu düşünülürken polis bugün İstanbul'da bir otele baskın düzenledi.

Polis baskın düzenledi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, ihbar üzerine 29 Kasım'da Bağcılar'daki bir otele operasyon düzenledi.

100 bine yakın sahte döviz ele geçirildi

Yapılan aramada 25 bin sahte dolar ile 58 bin sahte sahte avro ele geçirildi.

3 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler Reşat İ, Uzan S. ve Fatih T. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.