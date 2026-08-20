İstanbul’da palamut bolluğu: Oltasını atan boş dönmüyor

İstanbul’da palamut bolluğu yaşanıyor. Sarıyer sahilinde sabahın erken saatlerinden itibaren oltalarını denize bırakan vatandaşlar, palamut avıyla yüzleri güldürdü. Kovalarını balıkla dolduran olta balıkçıları, bu yıl palamudun hem miktarından hem de boyutundan memnun olduklarını belirtti.

Marmara Denizi’nde palamudun artmasıyla Sarıyer sahilinde de hareketlilik yaşandı. Balık tutmak için kıyıya gelen vatandaşlar, kısa sürede çok sayıda palamut yakaladı. Balıkçılar, geçen yıllara kıyasla bu sezonun daha bereketli geçmesini bekliyor.

"Bu sene balık bol"

Sabahın erken saatlerinde oltasıyla balık tutmaya gelen Ayhan Ay, palamudun bu yıl oldukça fazla olduğunu belirterek, "Olta balıkçısıyım. Bu sene palamut çok ama geçen sene yoktu. Bu sene devam eder. Bu sene çinekop da yapar, palamut da yapar. Net söyleyeyim. Balık bol bu sene. Bu sene her şey bol. Bu sene çok. Geçen sene sıfırdı zaten. Ondan önceki sene de azdı. Yani 2 sene önce de bir bol yapmıştı. Öyle de palamut. Sezon itibarıyla boylar limit üstü ama çingene palamudu, küçük. Yani bir ay sonra bunlar torik boylarına yetişir" şeklinde konuştu.

5 saatte 8 palamut yakaladılar

Bu sezon palamudun bol olacağını ifade eden Ali Eski ise sabah saatlerinden itibaren 8 palamut yakaladıklarını söyledi. Balıkların yaklaşık 450-500 gram ağırlığında olduğunu belirten Eski, ilerleyen günlerde palamutların daha da büyümesini beklediklerini dile getirdi.

Eski, "Bu sezon çok bol. Biz de yeni geldik, sabahtan bu yana çapari ve kurşun arkasıyla 8 tane palamut yakaladık. Bu bölge biraz az yapıyor, ileri ki taraf daha güzel. Biz orada yer bulamadık ama burada bereket versin, nasibimizi aldık. Akşama kadar da devam edeceğiz. Şu anda 8 tane tuttuk. 5 saat falan buradayız ama 1 saat balık yaptı. Komplesinde 4 saattir yapmadı. 450-500 gram aralığında. Balıkların boyları güzel. Bu sene daha çok, evet. İki senedir çok nadirdi, bu sene komple gelseniz çok güzel balıklar gözüküyor yani. Sezon çok iyi geçecek. Şimdi bu balıklar 15 gün sonra daha güzel yağlanacak ve büyüyecek. 1 kiloluk balıklar çekmeyi hedefliyoruz bakalım" açıklamasında bulundu.

"Gelen boş dönmüyor"

Balık tutmak için sabah saatlerinde Sarıyer sahiline gelen Orhan Altuntaş da bu yılki avdan memnun olduğunu söyledi. Yaklaşık 2-3 saat içerisinde 3 palamut yakaladığını belirten Altuntaş, balıkların ilerleyen süreçte daha da irileşmesini beklediğini kaydetti.

Altuntaş, "Bu sene balık efsane. Hakikaten çok güzel. Gelen boş dönmüyor, balığını alıyor, gidiyor. Sahil güzel, ortam güzel, balık da güzel. Şu anda var ya 3 tane balık yakaladım. Yani 2-3 saattir buradayım, 3 tane balık aldım. Balık hızlı. Yapar bugün. İki sene önce daha güzeldi. Torik vardı ama bu balık toriğe dönüşecek yani. Yani büyüyecek bu balık, daha da büyüyecek. Sezondan beklentim bunu bu balığın toriğe dönmesi. Yani bir 5-6 gün ya da ay sonunda toriğe döner bu balık. Yani irileşir, daha çok büyür. Palamut bol. Olta atan, gelen balığını alıyor, gidiyor" ifadelerini kullandı.