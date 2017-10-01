İstanbul'da perakende fiyatlar arttı

01 Ekim 2017

İstanbul Ticaret Odası (İTO), eylül ayında İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlarda görülen değişime ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, eylülde bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,93, toptan fiyatlar yüzde 2,15 arttı.

Söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı ayına göre ise perakende fiyatlar yüzde 9,20, toptan fiyatlar yüzde 14,35 yükseldi.

İTO'nun 1995 bazlı verilerine göre, Eylül 2017 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 8,83, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 11,81 oldu.

Kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 9,04 artış

Eylül 2017’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 9,04, giyim harcamalarında yüzde 2,97, konut harcamalarında yüzde 0,75, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında 0,27, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,23, gıda harcamalarında yüzde 0,22, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,08 artış gerçekleşti. Diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.

Aynı dönemde toptan fiyatlar ise aylık bazda, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,21, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,55, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,96, madenler grubunda yüzde 0,88, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,81, mensucat grubunda yüzde 0,47 artış izlenirken, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,31 azalış gerçekleşti.

Kaynak: AA