İstanbul'da perakende fiyatlar yüzde 14,4 arttı

İstanbul'da perakende fiyatlarda artış ivmesi Aralık ayında da devam etti. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı verilere göre İstanbul'da perakende fiyatlar Aralık'ta yıllık yüzde 14,4 artış gösterdi.

Böylece Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek artış görüldü. Kasım 2020'de perakende fiyatlardaki artış yüzde 14,07 olarak kaydedilmişti. Aylık bazda bakıldığında ise Aralık'ta perakende fiyatlarda yüzde 1,36 yükseldi. Kasım ayında perakende fiyatlarındaki aylık enflasyon yüzde 1,94 olmuştu.

Gruplar bazında bakıldığında yıllık bazda en yüksek artış yüzde 3,02 ile ev eşyası ve ilgili harcamalar oldu. Gıda fiyatlarında ise yıllık bazda Aralık'ta yüzde 2,2'lik artış izlendi.

Rakamlara göre Aralık'ta toptan fiyatlarda aylık yüzde 2,05, yıllık ise yüzde 18,18'lik artış görüldü.