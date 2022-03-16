İstanbul'da ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Ömer GÖREN

İSTANBUL - İstanbul’daki fırınlarda ramazan ayının pide fiyatlarının belirlenmesinin ardından, İstanbul Büyükşehir (İBB) iştiraki olan İstanbul Halk Ekmek AŞ de (İHE) pide fiyatını açıkladı.

2021 yılı ramazan ayında İHE, 365 gram sade pide fiyatı 1,5 lira olarak belirlemişti. İHE bu yıl 330 gram sade pidenin 3 liradan satılacağını açıkladı.

Geçen yıl İstanbul ekmek fırınlarında, 350 gram sade pide 4, susamlı ve yumurtalısı da 5 liradan satılmıştı. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin’in dün yaptığı açıklama doğrultusunda, 2 Nisan 2022 tarihinde başlayacak olan, Ramazan pidesi fiyatlarının 330 gram sade 6, 330 gram susamlı ve yumurtalı pide 7,5 liradan fırınlarda satılacak. Aynı zamanda 415 gramlık sade pide 7.5, 415 gramlık susamlı ve yumurtalı pide de 9 liradan fırın tezgahlarında halkla buluşacak.

Bu fiyatlara göre, İstanbul Halk Ekmek A.Ş, 2021 yılı ramazan ayında 1,5 liradan sattığı 365 gram sade pidenin gramajını, bu yıl 350 grama düşürdü. Fiyatı da 1 lira indirerek 3 lira yaptı.

İstanbul fırınlarında da, 2021 ramazanında satılan 365 gram sade pidenin gramajı 330 grama çekildi. Geçen sene 4 liradan satılan pide, bu yıl 6 liraya çıktı. Geçen sene ile bu yıl arasındaki fiyat farkı 2 lira artmış oldu.

Yeni artışların ardından sade ramazan pide fiyatları geçen yıla göre yüzde 50 ile 66 arasında zamlanmış oldu. Yüksek fiyatlar, özellikle dar gelirli vatandaşı ramazan pidesine hasret bırakacak.