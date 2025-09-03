İstanbul’da servis ücretlerine yüzde 50 zam talebi: En kısa mesafe 3 bin 800 liraya çıkabilir!

Okulların açılmasına sayılı günler kala İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar servis ücretlerine dair açıklamalarda bulundu.

En son artışın 2025 Ocak ayında gerçekleştiğini hatırlatan Sinar, yaklaşık dokuz aydır yeni bir düzenleme yapılmadığını belirterek okul servis ücretlerine zam yapılması gerektiğini söyledi.

Sinar, yüzde 50 zam taleplerinin gerçekleşmesi durumunda en kısa mesafe ücretlerin 3 bin 800 lira olacağını belirterek şunları kaydetti:

"Şimdi öğrenci velilerine belki yüzde 50 artış talebi çok yüksek olarak gözüküyor ama şu anda rehber personel hariç en yakın dilim 2 bin 600 lira. Artış talebimiz kabul olursa en yakın dilim 3 bin 800 lira olacak" dedi.

Belediye meclis toplantısında zam talebi değerlendirilecek

Sinar, eğitim öğretim sezonunun başlayacağı 8 Eylül'de yapılacak belediye meclisi toplantısında taleplerinin değerlendirileceğini aktararak, Danıştay'ın UKOME'lerin fiyat belirleme yetkisini iptal etmesinin ardından kararın belediyelere geçtiğini anlattı.

İBB Meclisi'nde de fiyat tarifesinin belirleneceğini kaydeden Sinar, şöyle devam etti:

"Geçen seneden bu yana triger kayışını, motor yağını, lastiği, kaskomuzu, sigortamızı sürekli kullanıyoruz. Tamir, bakım, işçilik ücreti... Bunlar da yüzde 40'ın üstünde zamlanmış durumda. İstediğimizin makul bir artış olduğunu düşünüyoruz. Şimdi şöyle bir hesap yapmak isterim: Servis araçları 16+1 kişi. Taşıyabileceğimiz öğrenci sayısı maksimum 15. Yani ilk dilimden de taşımayalım. Biraz ikinci, üçüncü, dördüncü dilimden, 3-5 kilometreden taşıyalım. Zam teklifimiz kabul edilse 4 bin lira olur. Yani 15 öğrenciden maksimum 60 bin lira. Şimdi 60 bin lira ücretle meslektaşlarımız arabanın masraflarını, kasko sigortasını karşılayacak, evini geçindirecek, kış lastiği alacak, bunları karşılayacak."