İstanbul'da simit fiyatına zam

İstanbul’da 100 gramlık simidin fiyatı yüzde 25 artarak, 2 TL'den 2.5 TL'ye yükseldi.

Simit üreticileri, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden (İSTESOB) gelen tarifeyle yeni fiyata geçtiklerini açıkladı. Simit üreticileri geçen yıldan bu yana un fiyatlarında yüzde 50’yi aşkın, susam fiyatlarında ise yüzde 20-25 düzeyinde artış olduğunu belirtirken, elektrik, su giderlerinde de artış olduğunu ifade etti.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, geçen yıldan bu yana un ve susam fiyatlarındaki artışlara dikkat çekti. Bu artışın doğal olarak simit fiyatlarına da yansıdığını belirten Çetin, "Fırınlarda simitler 2 TL’ye satılıyor. Çünkü, simitçilerin ve fırıncıların yaptığı simitler farklı oluyor. Fırınlar ekmeklik undan, simitçiler simit unundan yapıyor. Fiyat da buradan kaynaklanıyor." dedi.

2013'ten 2018'e kadar 5 yıl simide zam yapılmamıştı. 2018'in Temmuz ayında ise 1.5 TL'ye satılan simit 1.75 TL'ye çıkmıştı. Geçen iki buçuk yılda simit fiyatı yüzde 43 artarak 2.5 TL'ye ulaşmış oldu.

Ankara ve İzmir'de 2 TL

İzmir ve Ankara’da 100 gramlık simit 2 TL’den tüketiciye sunuluyor. 1.75 TL’den satılan simit yüzde 14 artış ile 2 TL’ye çıktı. Esnaf odaları, artan maliyetler nedeniyle simitlere zam yapıldığını ifade ediyor.