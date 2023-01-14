İstanbul'da simit fiyatlarına gayriresmi zam

İstanbul'un bazı semtlerinde simit 7,5 liradan satılmaya başlandı.

İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, 100 gramlık simidin halen 5 lira olduğunu belirterek, 7,5 liradan satış yapanlarla ilgili “Bizim bir zam kararımız yok. Maalesef bunlar art niyetli insanlar” dedi.

İstanbul'da 3,5 liraya satılan 100 gramlık simit, Kasım 2022’de zamlanarak 5 lira olmuştu. Elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artışın maliyetleri artırdığından yakınan esnaf yeni yılla birlikte 5 lira olan simidi 7-7,50 liraya satmaya başladı.

İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir ise aldıkları herhangi bir zam kararı olmadığını söyledi.

ANKA Haber Ajansı'nın simit fiyatlarına zam gelip gelmediği sorusuna Özdemir, “Bizim bir zam kararımız yok. Maalesef bunlar art niyetli insanlar. Aldığımız bir karar olunca kamuoyu ile bunu paylaşıyoruz” dedi.

Öte yandan Özdemir, Kasım 2022’de yaptığı bir açıklamada, simidin maliyetinin 5 lira olduğunu belirterek, “Simidin, açmanın ve poğaçanın eski kar marjlarına gelmesi için 8 TL'ye satılması lazım" demişti.