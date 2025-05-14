İstanbul'da suya zam mı geldi, ne kadar oldu, faturalara ne kadar yansıyacak?

İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren su zammı kararı alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin kasım ayında aldığı karar doğrultusunda, İSKİ Genel Kurulu toplantısında konut ve iş yeri su tarifelerine yüzde 10 oranında zam yapılması kabul edildi. Yeni fiyatlar 1 Haziran 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Konutta yeni su tarifesi nedir?

Yeni zamlı tarifeye göre, konutlarda kullanılan suyun metreküp fiyatı aşağıdaki şekilde güncellendi:

1. Kademe (0-15 m³): 42,37 TL → 46,62 TL

2. Kademe (16-30 m³): 64,58 TL → 71,04 TL

3. Kademe (31 m³ ve üzeri): 93,40 TL → 102,75 TL

İş yerleri için yeni su fiyatları

İş yerlerinde ise kademe bazlı fiyat artışları şöyle belirlendi:

1. Kademe (0-15 m³): 111 TL → 122,10 TL

2. Kademe (16-50 m³): 117,52 TL → 129,30 TL

3. Kademe (51-100 m³): 144,46 TL → 158,91 TL

4. Kademe (101 m³ ve üzeri): 151,03 TL → 166,14 TL

Her ay otomatik güncelleme devam edecek

Yeni düzenlemeyle birlikte, su ve atık su fiyatları her ay TÜFE + Yİ-ÜFE / 2 formülüne göre yeniden belirlenecek. TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verilerinin ardından, en geç 3 iş günü içinde yeni tarifeler otomatik olarak yürürlüğe girecek.

Zam kararı meclisten oy çokluğuyla geçti

Zam teklifi, Cumhur İttifakı üyelerinin "hayır" oyuna rağmen oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıya İBB Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlık etti.