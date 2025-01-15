İstanbul’da taksi tarifesine zam: Taksimetre açılışı kaç TL, indi bindi ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam kararı çıktı. Megakentte toplu ulaşım zammı sonrası taksi ücretleri de zamlandı. İstanbullular taksimetre açılış ücretleri ile kısa mesafe ücretinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. İşte 15 Ocak 2025 İstanbul Güncel Taksi Tarifesi...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nün (UKOME) bugünkü toplantısından İstanbulluları yakından ilgilendiren kararlar alındı.
6 Ocak'taki UKOME toplantısında İBB'nin yüzde 46.09'luk zam talebi reddedilirken bugünkü toplantıda İstanbul'da toplu taşıma zammına yönelik karar çıktı.
Buna göre İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı.
İstanbul'da taksi ücretleri ne kadar oldu?
Toplu taşıma zammı sonrası taksi tarifesi de zamlanmdı.
İstanbul'da taksilerde açılış 30 liradan 42 liraya, indi-bindi olarak tanımlanan kısa mesafe ücreti ise 135 liraya yükseldi.
Taksi zammı sonrası şoförlerin plaka sahiplerine günlük ödediği yevmiye ise 2 bin liraya çıktı.
Taksi tarifesinin değişmesinin ardından taksiciler taksimetrelerini güncelleyecek.