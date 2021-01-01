İstanbul’da taksimetre güncellemesi kuyruğu

İstanbul'da taksi ücretlerine yapılan yüzde 11'lik zammın ardından taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksiciler, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda kilometrelerce uzayan kuyruk oluşturdu.

İstanbul'da taksimetre ücretlerine zam yapılmasının ardından taksimetre güncellemesi için yüzlerce taksici, Yenikapı Etkinlik Alanı'na akın etti. Sürücüler kilometrelerce uzayan kuyruk oluşturdu. Ayar işlemleri için sabah erken saatten itibaren kuyruğa giren sürücülerin oluşturduğu kuyruk havadan da görüntülendi.

Anadolu ve Avrupa yakasındaki taksicilerin tek bir noktada ayarlama yapması ise şoförleri mağdur etti. Taksimetre ayarlarının ayarlama işlemleri yarın da devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açıklanan yüzde 11'lik taksi zammı yeni yıl itibari ile geçerli olacak.