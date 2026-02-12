Taksi fiyatları ne kadar oldu? Taksi açılış ücreti ne kadar? Taksi indi-bindi ücreti ne kadar? Taksimetre kilometrede ne kadar yazıyor?

İstanbul’da taksiye zam: İndi-bindi 210 lira oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edilen zam teklifiyle İstanbul’da taksi ücretleri artırıldı. Taksimetre açılış ücreti 65,40 liraya, kısa mesafe ücreti ise 210 liraya yükseltildi.
İBB Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edilen düzenleme kapsamında İstanbul’da taksi tarifesine zam yapıldı. Yeni tarifeyle birlikte açılış, kilometre başı ve zaman tarifesi ücretlerinde artışa gidildi.
Karara göre taksimetre açılış ücreti 54,50 liradan 65,40 liraya çıkarıldı. Kilometre başına alınan mesafe ücreti 36,30 liradan 43,56 liraya yükseltilirken, saatlik zaman tarifesi ücreti 453,71 liradan 544,45 liraya artırıldı.
Kısa mesafe ücreti de 175 liradan 210 liraya çıkarıldı. Yeni tarifenin yürürlüğe girmesiyle birlikte İstanbul’da taksi kullanımı daha yüksek ücretlerle gerçekleşecek.