İstanbul'da taşınmanın maliyeti kalem kalem hesaplandı: 150 bin TL’yi buluyor

Son dönemde artan ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları ve kentsel dönüşüm nedeniyle birçok hane ev değiştirmek zorunda kalıyor. Ancak taşınmanın maliyeti bütçeleri zorluyor. Hürriyet'in haberine göre, İstanbul’da 3+1 daire için ortalama fiyatları baz alarak yaptığımız hesaba göre taşınmanın maliyeti 150 bin TL’yi buluyor. İşte kalem giderler...

Yeni kira

Emlak ilan portalı sahibinden.com’un, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ile hazırladığı rapora göre İstanbul’da metrekare kira bedeli ortalama 233,3 TL. Bu rakamdan yola çıkarak 3+1 ev için ortalama 25 bin TL kira olduğunu düşünelim. Taşınırken ilk kira peşin ödeneceği için 25 bin TL ilk maliyet.

Depozito

Yasalara göre ev sahiplerinin kiracılarında en çok 3 kira bedeli kadar depozito isteme hakkı var. Piyasada genel kabul ise 1 ya da 2 kira bedeli kadar. 2 kira bedeli depozito istenmesi halinde 50 bin TL’lik bir ödeme yapılıyor.

Emlakçı komisyonu

Emlakçılar kiralama hizmeti karşılığı bir kira bedeli + KDV alıyor. 25 bin TL kira için ödenecek komisyon 30 bin TL oluyor.

Nakliye

Ev, ofis, parça eşya taşıma ve eşya depolama hizmetleri sunan eTaşın’a güncel rakamları sorduk... Taşınma mesafesine, evin büyüklüğüne göre rakamlar değişse de ortalama fiyatlar şöyle; 3+1 bir evi yakın ilçeler arasında ortalama 25 bin TL’ye taşıyorlar. Eğer mesafe uzayacaksa 30 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Boya-tadilat

Verdiğimiz örnekteki kira bedeli ile sıfır bir eve taşınmak zor. 2. el eve taşındığınızda da boya badana ve ufak tadilatlar için 20-30 bin TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor. Banyo, mutfak, parke, kapı değişimi gibi derin tadilatlara ihtiyaçlar varsa rakamlar bunun çok üzerine çıkıyor.

Depo kirası

Taşınma sürecinde daha küçük eve geçenler ya da kentsel dönüşüm nedeniyle geçici süreliğine kiracı olacaklar eşyalarını muhafaza etmek için depo arıyor. Peki depo için ne kadar bütçe ayırmak gerekli? PratikDepo Genel Müdürü Okan Artemiz, “Aylık ortalama depolama ücretleri eşya yoğunluğuna göre değişmekle birlikte, genellikle 5-6 bin TL civarında seyrediyor” dedi. Artemiz, artan enflasyon ve eşya fiyatlarının etkisiyle kullanıcıların, depolama koşulları ve güvenlik konularında çok daha hassas hale geldiğini sözlerine ekledi.