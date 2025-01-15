İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi: Vapur fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nün (UKOME) bugün gerçekleştirdiği toplantıda, toplu taşıma ücretleriyle ilgili önemli kararlar alındı. 6 Ocak'taki toplantıda, İBB'nin toplu taşıma ücretlerine %46,09 oranında zam yapılması talebi reddedilmişti. Ancak bugünkü toplantıda, ücretlere %35 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.

Vapur ücretlerinde yeni tarife

Toplu taşıma ücretlerindeki artışla birlikte vapur fiyatları da yeniden belirlendi. 15 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarifede ücretler, hatlara ve bilet türüne göre değişiklik gösteriyor. Peki yeni zamla birlikte vapur ücretleri ne kadar oldu?

Karaköy-Kadıköy Hattı

Tam: 38,11 TL

30 yaş altı öğrenci: 35,57 TL

Öğrenci: 19,25 TL

İndirimli: 28,36 TL

Eminönü-Kadıköy Hattı

Tam: 38,11 TL

30 yaş altı öğrenci: 35,57 TL

Öğrenci: 19,25 TL

İndirimli: 28,36 TL

Beşiktaş-Kadıköy Hattı

Tam: 38,11 TL

30 yaş altı öğrenci: 35,57 TL

Öğrenci: 19,25 TL

İndirimli: 28,36 TL

Kadıköy-Kabataş Hattı

Tam: 36,64 TL

30 yaş altı öğrenci: 34,20 TL

Öğrenci: 18,746 TL

İndirimli: 27,36 TL

Üsküdar-Eminönü Hattı

Tam: 34,20 TL

30 yaş altı öğrenci: 31,92 TL

Öğrenci: 17,234 TL

İndirimli: 25,33 TL

Haliç Hattı

Tam: 44,94 TL

30 yaş altı öğrenci: 41,96 TL

Öğrenci: 22,792 TL

İndirimli: 33,43 TL

Boğaz Hattı

Tam: 44,94 TL

30 yaş altı öğrenci: 41,96 TL

Öğrenci: 22,792 TL

İndirimli: 33,43 TL

Uğramalı hatların ücretleri

Ortaköy-Üsküdar:

Tam: 30,28 TL

30 yaş altı öğrenci: 28,27 TL

Öğrenci: 15,204 TL

İndirimli: 22,29 TL

Ortaköy-Kadıköy:

Tam: 41,53 TL

30 yaş altı öğrenci: 38,77 TL

Öğrenci: 20,776 TL

İndirimli: 30,90 TL

Üsküdar-Kadıköy:

Tam: 36,64 TL

30 yaş altı öğrenci: 34,20 TL

Öğrenci: 18,746 TL

İndirimli: 27,36 TL

Beykoz-Sarıyer:

Tam: 35,67 TL

30 yaş altı öğrenci: 33,29 TL

Öğrenci: 18,242 TL

İndirimli: 26,33 TL

Çengelköy-Kabataş:

Tam: 36,15 TL

30 yaş altı öğrenci: 33,75 TL

Öğrenci: 18,242 TL

İndirimli: 26,85 TL

Beşiktaş-Haliç:

Tam: 44,94 TL

30 yaş altı öğrenci: 41,96 TL

Öğrenci: 22,792 TL

İndirimli: 33,43 TL

Diğer hatların güncel fiyatları

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı:

Tam: 44,94 TL

30 yaş altı öğrenci: 41,96 TL

Öğrenci: 22,792 TL

İndirimli: 33,43 TL

Üsküdar-Aşiyan Hattı:

Tam: 40,05 TL

30 yaş altı öğrenci: 37,39 TL

Öğrenci: 20,272 TL

İndirimli: 29,89 TL

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Hattı:

Tam: 29,31 TL

30 yaş altı öğrenci: 28,36 TL

Öğrenci: 14,812 TL

İndirimli: 21,77 TL