İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi: Vapur fiyatları ne kadar oldu?
İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapıldı. Vapur hatları da bu zamdan etkilendi. 15 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olan yeni tarifeler, hatlara ve bilet türlerine göre değişiklik gösteriyor. İşte 15 Ocak 2025 İstanbul güncel vapur ücretleri...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nün (UKOME) bugün gerçekleştirdiği toplantıda, toplu taşıma ücretleriyle ilgili önemli kararlar alındı. 6 Ocak'taki toplantıda, İBB'nin toplu taşıma ücretlerine %46,09 oranında zam yapılması talebi reddedilmişti. Ancak bugünkü toplantıda, ücretlere %35 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.
Vapur ücretlerinde yeni tarife
Toplu taşıma ücretlerindeki artışla birlikte vapur fiyatları da yeniden belirlendi. 15 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarifede ücretler, hatlara ve bilet türüne göre değişiklik gösteriyor. Peki yeni zamla birlikte vapur ücretleri ne kadar oldu?
Karaköy-Kadıköy Hattı
Tam: 38,11 TL
30 yaş altı öğrenci: 35,57 TL
Öğrenci: 19,25 TL
İndirimli: 28,36 TL
Eminönü-Kadıköy Hattı
Tam: 38,11 TL
30 yaş altı öğrenci: 35,57 TL
Öğrenci: 19,25 TL
İndirimli: 28,36 TL
Beşiktaş-Kadıköy Hattı
Tam: 38,11 TL
30 yaş altı öğrenci: 35,57 TL
Öğrenci: 19,25 TL
İndirimli: 28,36 TL
Kadıköy-Kabataş Hattı
Tam: 36,64 TL
30 yaş altı öğrenci: 34,20 TL
Öğrenci: 18,746 TL
İndirimli: 27,36 TL
Üsküdar-Eminönü Hattı
Tam: 34,20 TL
30 yaş altı öğrenci: 31,92 TL
Öğrenci: 17,234 TL
İndirimli: 25,33 TL
Haliç Hattı
Tam: 44,94 TL
30 yaş altı öğrenci: 41,96 TL
Öğrenci: 22,792 TL
İndirimli: 33,43 TL
Boğaz Hattı
Tam: 44,94 TL
30 yaş altı öğrenci: 41,96 TL
Öğrenci: 22,792 TL
İndirimli: 33,43 TL
Uğramalı hatların ücretleri
Ortaköy-Üsküdar:
Tam: 30,28 TL
30 yaş altı öğrenci: 28,27 TL
Öğrenci: 15,204 TL
İndirimli: 22,29 TL
Ortaköy-Kadıköy:
Tam: 41,53 TL
30 yaş altı öğrenci: 38,77 TL
Öğrenci: 20,776 TL
İndirimli: 30,90 TL
Üsküdar-Kadıköy:
Tam: 36,64 TL
30 yaş altı öğrenci: 34,20 TL
Öğrenci: 18,746 TL
İndirimli: 27,36 TL
Beykoz-Sarıyer:
Tam: 35,67 TL
30 yaş altı öğrenci: 33,29 TL
Öğrenci: 18,242 TL
İndirimli: 26,33 TL
Çengelköy-Kabataş:
Tam: 36,15 TL
30 yaş altı öğrenci: 33,75 TL
Öğrenci: 18,242 TL
İndirimli: 26,85 TL
Beşiktaş-Haliç:
Tam: 44,94 TL
30 yaş altı öğrenci: 41,96 TL
Öğrenci: 22,792 TL
İndirimli: 33,43 TL
Diğer hatların güncel fiyatları
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı:
Tam: 44,94 TL
30 yaş altı öğrenci: 41,96 TL
Öğrenci: 22,792 TL
İndirimli: 33,43 TL
Üsküdar-Aşiyan Hattı:
Tam: 40,05 TL
30 yaş altı öğrenci: 37,39 TL
Öğrenci: 20,272 TL
İndirimli: 29,89 TL
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Hattı:
Tam: 29,31 TL
30 yaş altı öğrenci: 28,36 TL
Öğrenci: 14,812 TL
İndirimli: 21,77 TL