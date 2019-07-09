İstanbul'da turistik tesis sayısı 10 yılda yüzde 53,4 arttı

09 Temmuz 2019

İstanbul'a gelen turist sayısı 2010'da 7 milyon civarındayken bu yıl hedeflenen turist sayısı ise 15 milyonun üzerinde. Kentte ağırlanan ve hedeflenen turist sayıları her yıl katlanarak artarken, bu büyüklükteki turist kalabalığının ihtiyacına cevap verecek tesislerin sayısı da neredeyse iki katına çıktı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri'nin sayısı 2010'da 373 iken bu rakam yakın zamanda 572'ye yükseldi. Bu da toplam tesis sayısının 10 yılda yüzde 53,4 oranında arttığını ortaya koyuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri başlığında özel tesisler, butik oteller, beş-dört-üç-iki ve tek yıldızlı oteller, apart oteller, golf tesisleri, pansiyon ve moteller yer alıyor.

Geçen 10 yıl zarfında kentte özel tesis sayısı 74'ten 118'e, butik otel sayısı 10'dan 22'ye, beş yıldızlı otel sayısı 38'den 104'e, dört yıldızlı otel sayısı 79'dan 128'e, üç yıldızlı otel sayısı 87'den 131'e çıktı. Öte yandan 10 yıllık dönemde iki yıldızlı otel sayısı 66'dan 46'ya, tek yıldızlı otel sayısı 12'den 7'ye düştü.

İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanlığı İşletme Belgeli Konaklama Tesisleri'nin sayısında yaşanan artış aynı şekilde oda ve yatak sayısına da yansıdı.

Söz konusu dönemde Anadolu Yakası'ndaki tesislerin oda sayısı 2 bin 282'den 8 bin 643'e, Avrupa Yakası'ndaki oda sayısı 29 bin 32'den 48 bin 798'e yükseldi. Anadolu Yakası'ndaki yatak sayısı 4 bin 464'ten 17 bin 258'e, Avrupa Yakası'nda ise 58 bin 931'den 99 bin 691'e çıktı.

Kaynak: AA