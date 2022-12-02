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  3. İstanbul’da Ücretliler Geçinme Endeksi yıllık yüzde 105,55 arttı
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İstanbul’da Ücretliler Geçinme Endeksi yıllık yüzde 105,55 arttı

İstanbul'da kasım ayında önceki aya göre, perakende fiyatlar yüzde 3,10, toptan fiyat­lar yüzde 2,34 arttı.

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Geçen yılın kasım ayına göre 2022 Kasım ayında yaşanan fiyat deği­şimlerini gösteren "bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı" İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 105,55, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 95,72 ola­rak gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapı­lan açıklamaya göre, kasım ayında peraken­de fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstan­bul Ücretliler Geçinme İndeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,10, toptan fiyat hareketleri­ni yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,34 arttı.

Kasım ayında perakende fiyatlarda bir ön­ceki aya göre, ev eşyası harcamalarında yüzde 5,31, gıda harcamalarında yüzde 4,52, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,84, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüz­de 1,53, konut harcamalarında yüzde 0,88, gi­yim harcamalarında yüzde 0,82, diğer harca­malarda yüzde 0,71, ulaştırma ve haberleşme harcamalar grubunda yüzde 0,14 artış izlen­di. Kasım 2022’de toptan fiyatlarda bir önce­ki aya göre, mensucat grubunda yüzde 4,77, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,72, kimyevi maddeler grubunda yüzde 3,31, gı­da maddeleri grubunda yüzde 2,93, yakacak ve inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,73, enerji maddeleri grubunda yüzde 0,06 artış, madenler grubunda yüzde -1,83, azalış izlendi.