İstanbul'da vapur seferleri 10.00-16.00 arası 5 kuruş oluyor

25 Haziran 2020

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nün (UKOME) bugün yapılan toplantısında alınan karara göre bilet ücreti 31 Ağustos'a kadar 5 kuruşa indiriliyor.

Uygulama 10.00/16.00 saatleri arasında geçerli olacak.

Bu uygulamayla sabah saatlerindeki yoğunluğu azaltmak ve deniz ulaşımının özendirilmesi amaçlanıyor.

Adalar'a yapılan seferler bu uygulamadan muaf tutulacak.

İBB Meclis Üyesi Tarık Balyalı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün alınan kararla @sehir_hatlari vapurları 31.08.2020 tarihine kadar 10.00/16.00 saatleri arasında sadece 5 kuruş olacak şekilde yeniden fiyatlandırıldı. Bu uygulamayla deniz ulaşımının özendirilmesi amaçlanıyor. İstanbul’umuza hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Balyalı'nın paylaştığı tweet: