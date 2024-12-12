İstanbul'da yaşama maliyeti 4,5 asgari ücrete denk! 76 bin liraya dayandı

İBB bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Planlama Ajansı (İPA), kasım ayında kentteki yaşam maliyetini hesapladı.

Buna göre dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti bir ayda yüzde 2,68 artarak 75 bin 717 liraya ulaştı. Bu da bugün itibariyle 4,5 asgari ücrete denk geliyor.

Ocak ayında bir ailenin geçim maliyeti 53 bin liraydı. O dönem ise bu rakam 3 asgari ücrete denk geliyordu. Bu yılki yaşama maliyeti artışları şöyle:

Aylık bazdaki artış, son altı ayın en düşük seviyesi olarka kayda geçti. Hazirandan beri aylık artışla sırasıyla (yüzde) 3,25; 4,76; 3,58; 3,62 ve 3,23 olarak kayda geçti.

TÜİK'in kasımdaki aylık enflasyon yüzde 2,24 olarak ölçülmüştü.

Yıllık artış yüzde 60

Kasımdaki yaşam maliyeti, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,43'lük bir artış anlamına geliyor.

Temel tüketim maddelerinde yıllık bazda en dikkat çeken artışlardan biri et ürünlerinde oldu. Et ürünleri bir yılda yüzde 72,37 zamlandı.