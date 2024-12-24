İstanbul'da yaşama maliyetinde dört yılda büyük artış! Asgari ücret nal topladı!

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, İstanbul'da yaşama maliyetinin dört yılda ne kadar artış gösterdiğini grafikle anlattı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gökce, Kasım 2020'de İstanbul'da yaşama maliyetinin üç asgari ücrete denk geldiğini, bugün bunun 4,5 asgari ücrete çıktığını kaydetti.

"Yaşam maliyetiyle alınan ücretler arasındaki fark açıldı. Asgari ücretlinin maaşının neredeyse yarısı eridi!" diyen Gökce, şu kıyası yaptı: "Yani asgari ücretli 4 yıl çalıştı, çabaladı, emek verdi, ter akıttı ama 4 yıl önce mutfağına aldığı kadar ekmeği, eti, sebzeyi şimdi alamıyor, bugün 4 yıl öncesinden de kötü bir şekilde yaşıyor."

Gökce'nin paylaşımına göre Kasım 2020'de İstanbul'da yaşama maliyeti 7 bin 749 lirayken, asgari ücret 2 bin 324 TL seviyesindeydi. 2020'den bugüne artış yüzde 977 oldu. Bu da 10 artış anlamına geliyor. Asgari ücretteki artış ise yüzde 631 arttı.

Aile dört kişi çalışsa bile yetmiyor

Ajansın son araştırmasına göre İstanbul'da kasım ayında bir ailenin yaşama maliyeti ayda yüzde 2,68 artarak 76 bin liraya yaklaştı. Yaşama maliyetinin karşılanması için aileye en az 4,5 asgari ücret tutarında maaş girmesi gerekiyor. Yıllık artış ise yüzde 60'a dayandı.