İstanbul'da yaşamanın bedeli: 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 90 bin TL'yi geçti!
İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından açıklanan haziran ayına ait 'İstanbul'da Yaşam Maliyeti' araştırmasına göre, kentte yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,13 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 93 bin 465 TL olarak hesaplandı.
İstanbul Planlama Ajansı (İPA) haziran ayına ilişkin 'İstanbul'da Yaşam Maliyeti' araştırmasını yayımladı. Açıklanan verilere göre, megakentte yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,13 arttı.
İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 93 bin 465 TL'ye çıktı.
İstanbul'da yaşam maliyetinin aylık değişim oranları
İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre ise yüzde 1,90 arttı. İşte 2023 yılından itibaren İstanbul'da yaşam maliyetinin aylık değişim oranları...
2023 Yılı
Ocak 2023: yüzde 6,64
Şubat 2023: yüzde 3,86
Mart 2023: yüzde 4,01
Nisan 2023: yüzde 3,10
Mayıs 2023: yüzde 2,24
Haziran 2023: yüzde 5,59
Temmuz 2023: yüzde 9,75
Ağustos 2023: yüzde 9,69
Eylül 2023: yüzde 4,62
Ekim 2023: yüzde 3,13
Kasım 2023: yüzde 3,35
Aralık 2023: yüzde 3,51
2024 Yılı
Ocak 2024: yüzde 7,93
Şubat 2024: yüzde 4,26
Mart 2024: yüzde 4,07
Nisan 2024: yüzde 3,06
Mayıs 2024: yüzde 3,69
Haziran 2024: yüzde 3,25
Temmuz 2024: yüzde 4,76
Ağustos 2024: yüzde 3,58
Eylül 2024: yüzde 3,62
Ekim 2024: yüzde 3,23
Kasım 2024: yüzde 2,68
Aralık 2024: yüzde 2,20
2025 Yılı
Ocak 2025: yüzde 7,10
Şubat 2025: yüzde 3,10
Mart 2025: yüzde 2,38
Nisan 2025: yüzde 2,91
Mayıs 2025: yüzde 1,88
Haziran 2025: yüzde 1,90
2023 yılından beri aylara göre yaşam maliyeti
Megakent İstanbul'da 2025 yılının haziran ayında yaşam maliyeti 93 bin 465 liraya yükseldi. İşte 2023 yılından beri aylara göre yaşam maliyeti...
2023 Yılı
Ocak 2023: 29.429 TL
Şubat 2023: 30.563 TL
Mart 2023: 31.788 TL
Nisan 2023: 32.772 TL
Mayıs 2023: 33.507 TL
Haziran 2023: 35.380 TL
Temmuz 2023: 38.828 TL
Ağustos 2023: 42.593 TL
Eylül 2023: 44.561 TL
Ekim 2023: 45.956 TL
Kasım 2023: 47.493 TL
Aralık 2023: 49.159 TL
2024 Yılı
Ocak 2024: 53.058 TL
Şubat 2024: 55.321 TL
Mart 2024: 57.573 TL
Nisan 2024: 59.334 TL
Mayıs 2024: 61.523 TL
Haziran 2024: 63.524 TL
Temmuz 2024: 66.550 TL
Ağustos 2024: 68.933 TL
Eylül 2024: 71.431 TL
Ekim 2024: 73.739 TL
Kasım 2024: 75.717 TL
Aralık 2024: 77.385 TL
2025 Yılı
Ocak 2025: 82.880 TL
Şubat 2025: 85.453 TL
Mart 2025: 87.485 TL
Nisan 2025: 90.032 TL
Mayıs 2025: 91.722 TL
Haziran 2025: 93.465 TL
1.600 hanenin harcamaları takip edildi
İstanbul Planlama Ajansı tarafından yürütülen "İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması" kapsamında İstanbul’daki haneleri temsil etmek üzere seçilen 1.600 hanenin temel harcamaları bir ay süreyle her gün izlenerek veriler not alındı.
Bu şekilde 10 ana başlıkta toplam 321 maddeden oluşan sepet için fiyat, miktar ve tür verilerinden hareketle harcama gruplarının ağırlıkları uzmanlar ve akademisyenlerin katılımı ile saptanmış, harcama yapılan yer (mağaza, market, pazar vb.) bilgileri derlendi.
Bu maddelerden hane tüketiminin yüzde 81,4’üne karşılık 189 ürünün fiyat değişimleri takip edildi.
4 kişilik (2 yetişkin, 2 çocuk) bir ailenin yaşam maliyeti eşdeğer ferdi maliyetler üzerinden hesaplandı.