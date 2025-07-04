İstanbul'da yaşamanın bedeli: 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 90 bin TL'yi geçti!

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) haziran ayına ilişkin 'İstanbul'da Yaşam Maliyeti' araştırmasını yayımladı. Açıklanan verilere göre, megakentte yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47,13 arttı.

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 93 bin 465 TL'ye çıktı.

İstanbul'da yaşam maliyetinin aylık değişim oranları

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre ise yüzde 1,90 arttı. İşte 2023 yılından itibaren İstanbul'da yaşam maliyetinin aylık değişim oranları...

2023 Yılı

Ocak 2023: yüzde 6,64

Şubat 2023: yüzde 3,86

Mart 2023: yüzde 4,01

Nisan 2023: yüzde 3,10

Mayıs 2023: yüzde 2,24

Haziran 2023: yüzde 5,59

Temmuz 2023: yüzde 9,75

Ağustos 2023: yüzde 9,69

Eylül 2023: yüzde 4,62

Ekim 2023: yüzde 3,13

Kasım 2023: yüzde 3,35

Aralık 2023: yüzde 3,51

2024 Yılı

Ocak 2024: yüzde 7,93

Şubat 2024: yüzde 4,26

Mart 2024: yüzde 4,07

Nisan 2024: yüzde 3,06

Mayıs 2024: yüzde 3,69

Haziran 2024: yüzde 3,25

Temmuz 2024: yüzde 4,76

Ağustos 2024: yüzde 3,58

Eylül 2024: yüzde 3,62

Ekim 2024: yüzde 3,23

Kasım 2024: yüzde 2,68

Aralık 2024: yüzde 2,20

2025 Yılı

Ocak 2025: yüzde 7,10

Şubat 2025: yüzde 3,10

Mart 2025: yüzde 2,38

Nisan 2025: yüzde 2,91

Mayıs 2025: yüzde 1,88

Haziran 2025: yüzde 1,90

2023 yılından beri aylara göre yaşam maliyeti

Megakent İstanbul'da 2025 yılının haziran ayında yaşam maliyeti 93 bin 465 liraya yükseldi. İşte 2023 yılından beri aylara göre yaşam maliyeti...

2023 Yılı

Ocak 2023: 29.429 TL

Şubat 2023: 30.563 TL

Mart 2023: 31.788 TL

Nisan 2023: 32.772 TL

Mayıs 2023: 33.507 TL

Haziran 2023: 35.380 TL

Temmuz 2023: 38.828 TL

Ağustos 2023: 42.593 TL

Eylül 2023: 44.561 TL

Ekim 2023: 45.956 TL

Kasım 2023: 47.493 TL

Aralık 2023: 49.159 TL

2024 Yılı

Ocak 2024: 53.058 TL

Şubat 2024: 55.321 TL

Mart 2024: 57.573 TL

Nisan 2024: 59.334 TL

Mayıs 2024: 61.523 TL

Haziran 2024: 63.524 TL

Temmuz 2024: 66.550 TL

Ağustos 2024: 68.933 TL

Eylül 2024: 71.431 TL

Ekim 2024: 73.739 TL

Kasım 2024: 75.717 TL

Aralık 2024: 77.385 TL

2025 Yılı

Ocak 2025: 82.880 TL

Şubat 2025: 85.453 TL

Mart 2025: 87.485 TL

Nisan 2025: 90.032 TL

Mayıs 2025: 91.722 TL

Haziran 2025: 93.465 TL

1.600 hanenin harcamaları takip edildi

İstanbul Planlama Ajansı tarafından yürütülen "İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması" kapsamında İstanbul’daki haneleri temsil etmek üzere seçilen 1.600 hanenin temel harcamaları bir ay süreyle her gün izlenerek veriler not alındı.

Bu şekilde 10 ana başlıkta toplam 321 maddeden oluşan sepet için fiyat, miktar ve tür verilerinden hareketle harcama gruplarının ağırlıkları uzmanlar ve akademisyenlerin katılımı ile saptanmış, harcama yapılan yer (mağaza, market, pazar vb.) bilgileri derlendi.

Bu maddelerden hane tüketiminin yüzde 81,4’üne karşılık 189 ürünün fiyat değişimleri takip edildi.

4 kişilik (2 yetişkin, 2 çocuk) bir ailenin yaşam maliyeti eşdeğer ferdi maliyetler üzerinden hesaplandı.