İstanbul'da yaşamanın maliyeti ekimde 105 bin liraya dayandı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) aylık olarak yayımladığı “İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması”nın Ekim 2025 sonuçları açıklandı.

İPA’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,30, bir önceki aya göre yüzde 2,82 arttı.

Böylece İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 104 bin 927 liraya ulaştı.

İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti eylülde 102 bin 45 olarak hesapanmıştı. Böylece geçtiğimiz aya göre 2 bin 882 lira arttı.