İstanbul’daki KOBİ’lerin yüzde 83’ü depremi risk olarak görmüyor!
Marmara Depremi’nin 20’nci yılı nedeniyle gerçekleştirilen “KOBİ’lerde Afet Direnci Araştırması” sonuçları açıklandı. 400 KOBİ’nin yanıtladığı araştırmada, İstanbul’daki küçük ve orta ölçekli işletmelerin yüzde 83’ünün depremi risk olarak görmediği ortaya çıktı.
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