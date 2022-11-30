İstanbul’daki taksi teklifine şartlı onay

Yücel, UKOME toplantısında, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün teklifiyle kent genelinde çalışan ihtiyaç fazlası 1803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi teklifinin gündeme geleceğini belirtti.

UKOME’nin önceki toplantılarında 250 taksi dolmuş ve 750 minibüsün taksiye dönüşümünün yapıldığını hatırlatan Yücel, bugün de 2 bin 125 minibüs ve taksi dolmuşa ilişkin teklif onaylanırsa bunların taksiye dönüşeceğini kaydetti. İstanbul’da raylı sistemler ağının genişlemesiyle birlikte atıl durumda kalan minibüs ve taksi dolmuşlar olduğunu aktaran Yücel, “Bizim şartlarımız arasında, bu araçlarda çalışacak şoförlere, iletişim, kişisel gelişim, harita okuma ve yabancı dil gibi derslerin olduğu bir eğitimin verilmesi, aynı zamanda bu araçların geniş taksi denilen aile taksileri olması, dijitalleşmesini tamamlamış taksiler olması ve engelli erişimine uygun olması gibi bir takım maddelerimiz var” diye konuştu.