İstanbul’dan dünyaya siber güvenlik desteği
Siber güvenlikte farkındalık artsa da tehditlerin durmadığına işaret eden NETSYS Bilişim CEO’su Semih Yüksel, savunmaların güncellenmesi gerektiğini vurguladı. Güvenlik açıklarının kapatılmamasının “kapıyı kilitlememek” anlamına geldiğini belirten Yüksel, şirket olarak İngiltere’den Katar’a kadar geniş bir coğrafyada hizmet verdiklerini açıkladı.
Hamide HANGÜL
Dijitalleşme hızlandığı günümüzde siber riskler de artıyor. Hackerların, güvenlik açıklarından sızma girişimleri tüm dünyayı tehdit ederken, özellikle web uygulamalarına yönelik saldırılar, iş sürekliliğini ve veri güvenliğini de doğrudan etkiliyor. Dünyada hemen her gün yeni bir atakla karşılaşıldığına işaret eden NETSYS Bilişim CEO’su Semih Yüksel, hacker saldırılarına karşı savunmaların da sürekli güncellenmesi gerektiğinin altını çizdi. Siber güvenlik, şirketin faaliyetleri ve hedeflerini konuştuğumuz Semih Yüksel, yüzde 100 Türk şirketi olan NETSYS Bilişim’in, 65’i mühendis olmak üzere 80 kişilik bir ekiple siber güvenlik, çözümler ve network alanında çalıştığını söyledi.
200 firmaya hizmet
Siber güvenlik çözümlerinde, ABD menşeli güvenlik ürünlerinden biri olan Web Application Firewall (WAF) çözümünün Türkiye’deki komplike çözümlerini sunan tek eğitim merkezi ve aynı zamanda bu teknolojinin tüm sertifikasyonlarına sahip uzman kadrolarla en üst seviye hizmet sunan partneri olduklarını belirten Yüksel, siber tehditlere karşı kapsamlı, entegre bir koruma modeli sağladıklarını söyledi. Web uygulamalarının yanı sıra DDoS saldırılarına karşı da koruma hizmetleri verdiklerini dile getiren Yüksel, bu alanda da yalnızca ürün tedarik etmediklerini; kurulum, eğitim, uygulama, bakım, destek ve profesyonel servis hizmetleriyle kurumların güvenlik altyapısını uçtan uca güçlendirdiklerini vurguladı. Çok farklı sektörlere hizmet verdiklerini ifade eden Yüksel, “Bugün yaklaşık 200 firmayla bakım anlaşmamız var. Sektörel olarak baktığınızda finans, sağlık, enerji, e-ticaret, lojistik, sigortacılık, eğitim, teknoloji şirketleri ve holdinglere hizmet sağlıyoruz” dedi.
Türkiye’nin yanı sıra yurt dışına da odaklandıklarını dile getiren Yüksel, son olarak Katar’da bir petrol şirketiyle anlaştıklarını, Pakistan ve Özbekistan’da banka altyapıları tasarladıklarını, Azerbaycan’da da aktif olarak hizmet verdiklerini söyledi. Yüksel, “Doğu Avrupa’da projelerimiz bulunuyor. İtalya’da bir kuruma mühendislik alanında 100 günlük hizmet tedarik ettik. Almanya’da bir finans kuruluşu için de talep aldık. Ayrıca Fransa, Almanya, Güney Afrika ve Çek Cumhuriyeti’nde eğitimler düzenliyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerinden talepler geliyor. İngiltere’den Libya’ya, Cezayir’e kadar birçok ülke ve bölgede hizmet veriyoruz. Siber güvenlik, ürün kurulumu, mühendislik ve eğitim anlamında neye ihtiyaçları varsa İstanbul’dan destek sağlıyoruz” dedi. Deloitte’un en hızlı büyüyen 50 bilişim şirketi arasında yer aldıklarını açıklayan Yüksel, her yıl eğitimler için 250 bin dolar yatırım yaptıklarını, ürünler de eklendğinde bu rakamın 2–3 milyon dolara ulaştığını açıkladı.
Siberde bir savaş var
Siber güvenlikte farkındalık artsa da tehditlerin hız kesmediğine dikkat çeken Yüksel, sızma girişimleri öncesinde hackerların profilleri incelediğini, kişilerin ilgi alanlarına yönelik içerikleri öne çıkardıklarını söyledi. Yüksel, “Aslında siber alanda bir savaş var. Bu nedenle açıkların kapatılabilmesi için güvenlik sistemlerinin sürekli güncel tutulması gerekiyor. Çünkü ‘güvenlik açıklarının giderilmemesi, tıpkı kapısı kilitlenmemiş bir yapı gibi’ risk taşır" dedi.
Otomasyonda atak riski var
Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla otomasyonla çalışan fabrikalarda da ciddi atak riski oluştuğuna dikkat çeken Semih Yüksel, bu yıl endüstriyel sistemlerde siber güvenliğe yoğunlaşacaklarını açıkladı. Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü: “2026’da en önemli projelerimizden biri, makinelerin interneti olarak adlandırılan ve otomasyonla çalışan alanlarda siber güvenliğe odaklanmak olacak. Çünkü otomasyonla üretim yapan tesislere yönelik çok sayıda atak yapılmaya başlandığını görüyoruz. Biz de olası saldırılara karşı gerekli çalışmaları yürütüyoruz. İşletmelerin de hacker saldırılarına karşı mutlaka yatırım yapması gerektiğini düşünüyoruz.”