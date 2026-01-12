İstanbul’dan dünyaya siber güvenlik desteği

Hamide HANGÜL

Dijitalleşme hızlandığı gü­nümüzde siber riskler de artıyor. Hackerların, güvenlik açıklarından sızma girişim­leri tüm dünyayı tehdit eder­ken, özellikle web uygulama­larına yönelik saldırılar, iş sü­rekliliğini ve veri güvenliğini de doğrudan etkiliyor. Dünya­da hemen her gün yeni bir atak­la karşılaşıldığına işaret eden NETSYS Bilişim CEO’su Se­mih Yüksel, hacker saldırıları­na karşı savunmaların da sü­rekli güncellenmesi gerektiği­nin altını çizdi. Siber güvenlik, şirketin faaliyetleri ve hedef­lerini konuştuğumuz Semih Yüksel, yüzde 100 Türk şirketi olan NETSYS Bilişim’in, 65’i mühendis olmak üzere 80 ki­şilik bir ekiple siber güvenlik, çözümler ve network alanında çalıştığını söyledi.

200 firmaya hizmet

Siber güvenlik çözümle­rinde, ABD menşeli güvenlik ürünlerinden biri olan Web Application Firewall (WAF) çözümünün Türkiye’deki komplike çözümlerini sunan tek eğitim merkezi ve aynı za­manda bu teknolojinin tüm sertifikasyonlarına sahip uz­man kadrolarla en üst seviye hizmet sunan partneri olduk­larını belirten Yüksel, siber tehditlere karşı kapsamlı, en­tegre bir koruma modeli sağ­ladıklarını söyledi. Web uy­gulamalarının yanı sıra DDoS saldırılarına karşı da koru­ma hizmetleri verdiklerini di­le getiren Yüksel, bu alanda da yalnızca ürün tedarik et­mediklerini; kurulum, eğitim, uygulama, bakım, destek ve profesyonel servis hizmetle­riyle kurumların güvenlik alt­yapısını uçtan uca güçlendir­diklerini vurguladı. Çok farklı sektörlere hizmet verdiklerini ifade eden Yüksel, “Bugün yak­laşık 200 firmayla bakım an­laşmamız var. Sektörel ola­rak baktığınızda finans, sağlık, enerji, e-ticaret, lojistik, sigor­tacılık, eğitim, teknoloji şir­ketleri ve holdinglere hizmet sağlıyoruz” dedi.

Türkiye’nin yanı sıra yurt dışına da odaklandıklarını di­le getiren Yüksel, son olarak Katar’da bir petrol şirketiy­le anlaştıklarını, Pakistan ve Özbekistan’da banka altyapı­ları tasarladıklarını, Azerbay­can’da da aktif olarak hizmet verdiklerini söyledi. Yüksel, “Doğu Avrupa’da projelerimiz bulunuyor. İtalya’da bir kuru­ma mühendislik alanında 100 günlük hizmet tedarik ettik. Almanya’da bir finans kurulu­şu için de talep aldık. Ayrıca Fransa, Almanya, Güney Af­rika ve Çek Cumhuriyeti’nde eğitimler düzenliyoruz. Dün­yanın çeşitli ülkelerinden ta­lepler geliyor. İngiltere’den Li­bya’ya, Cezayir’e kadar birçok ülke ve bölgede hizmet veriyo­ruz. Siber güvenlik, ürün ku­rulumu, mühendislik ve eği­tim anlamında neye ihtiyaç­ları varsa İstanbul’dan destek sağlıyoruz” dedi. Deloitte’un en hızlı büyüyen 50 bilişim şirketi arasında yer aldıkla­rını açıklayan Yüksel, her yıl eğitimler için 250 bin dolar yatırım yaptıklarını, ürünler de eklendğinde bu rakamın 2–3 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Siberde bir savaş var

Siber güvenlikte farkında­lık artsa da tehditlerin hız kes­mediğine dikkat çeken Yüksel, sızma girişimleri öncesinde hackerların profilleri incele­diğini, kişilerin ilgi alanlarına yönelik içerikleri öne çıkardık­larını söyledi. Yüksel, “Aslında siber alanda bir savaş var. Bu nedenle açıkların kapatılabil­mesi için güvenlik sistemle­rinin sürekli güncel tutulma­sı gerekiyor. Çünkü ‘güvenlik açıklarının giderilmemesi, tıp­kı kapısı kilitlenmemiş bir yapı gibi’ risk taşır" dedi.

Otomasyonda atak riski var

Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla otomasyonla çalışan fabrikalarda da ciddi atak riski oluştuğuna dikkat çeken Semih Yüksel, bu yıl endüstriyel sistemlerde siber güvenliğe yoğunlaşacaklarını açıkladı. Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü: “2026’da en önemli projelerimizden biri, makinelerin interneti olarak adlandırılan ve otomasyonla çalışan alanlarda siber güvenliğe odaklanmak olacak. Çünkü otomasyonla üretim yapan tesislere yönelik çok sayıda atak yapılmaya başlandığını görüyoruz. Biz de olası saldırılara karşı gerekli çalışmaları yürütüyoruz. İşletmelerin de hacker saldırılarına karşı mutlaka yatırım yapması gerektiğini düşünüyoruz.”