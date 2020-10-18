İstanbul'dan tahsil edilen vergi, 3. çeyrekte yüzde 38 arttı

18 Ekim 2020

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İstatistik Ofisi'nin 'Ekim 2020 Mali İstatistikler İstanbul Ekonomi Bülteni’ne göre, İstanbul'da bu yılın 3. çeyreğinde toplam 113 milyar TL vergi tahsil edildi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38.3 artan vergi hasılatının merkezi yönetim bütçesi içindeki payı yüzde 46.6 oldu.

Kurumlar vergisinin yüzde 61’i İstanbul’dan

Bültene göre, 2020 yılının 3. çeyreğinde Türkiye Merkezi Yönetim Bütçe gelirlerinin 29.3 milyar TL'si kurumlar vergisinden tahsil edildi. İstanbul'dan 17.9 milyar TL kurumlar vergisi geliri tahsil edilirken Merkezi Yönetim içindeki payı yüzde 61 oldu.

ÖTV geliri yıllık yüzde 73,8 arttı

İstanbul'da yılının 3. çeyreğinde özel tüketim vergisinin genel bütçe gelirleri içindeki payı bir önceki döneme göre artarak yüzde 24.9, vergi gelirleri içindeki payı ise yüzde 26.4 oldu. Özel tüketim vergisi (ÖTV) geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 73.8 arttı.