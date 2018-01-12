İstanbulkart sayısı 30 milyonu aştı

12 Ocak 2018

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşu olan Medya AŞ tarafından dijital ortamda yayımlanan "Tech İstanbul" isimli teknoloji dergisinde, kente ilişkin sayısal bilgiler yer aldı.

Dergide yer alan bilgilere göre, 2010 yılından itibaren uygulamada olan İstanbulkart'ı kullananları sayısı 30 milyonu aştı.

Mega kentte; 975 mahalle, 93 bin 958 yol, 114 kilometre bisiklet yolu ve 35 bin 500 kilometre uzunluğunda fiber altyapı bulunuyor.

İstanbul'da akıllı ulaşım sistemlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı dergide, trafik kamerasından, meteoroloji gözlem servislerin kadar birçok kalemle ilgili ise şu bilgilere yer verildi:

"2 bin 139 adet sinyalizasyon sistemi, 584 adet trafik dedektörü, 740 adet trafik kamerası, 54 adet meteoroloji gözlem servisi, 317 adet Blutooth sistemi ve 75 adet dinamik mesaj servisi var."

Kaynak: AA