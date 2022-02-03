İstanbulkart'a zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren İstanbulkartlar zamlandı. İBB iştiraklerinden BELBİM resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, İstanbulkartların zamlı tarifeye göre 13 liradan 25 liraya yükseldiği bildirildi.

Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların ve engellilerin de kullandığı Ücretsiz Kart ile Mavi Kart 20 liradan 35 liraya yükseldi.

Denetim Kartı 40 liradan 50 liraya, Ada Sakini Kartı 20 liradan 35 liraya, kişiye özel tasarımlı İstanbulkart 20 liradan 40 liraya, Personel ve Stajyer Devam Kontrol Sistemi Kartı 26 liradan 35 liraya, Araç Kullanım Belgesi Kartı ise 40 liradan 50 liraya çıkarıldı.