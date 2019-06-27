İstanbullu ekonomik vaatlere odaklandı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bugün devralacak olan Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’daki önceliği kent yoksulluğu ile mücadele ve yeni istihdam yaratmak olacak... Sergül Keskin'in haberi...
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