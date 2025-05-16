İstanbulluların tercihi değişti! Deprem sonrası 4 ilçe zirvede

Emlakjet, Nisan 2025'e ait gayrimenkul raporunu paylaştı. Verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,6 artarak 118 bin 359 oldu.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 645 ile İstanbul, 10 bin 889 ile Ankara ve 7 bin 14 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 37 ile Ardahan, 75 ile Tunceli ve 88 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

Deprem sonrası arayış başladı

İstanbul'da yaşanan 6,2'lik ve 5,9'luk depremlerin ardından Google Trends verilerine göre, gayrimenkul aramaları yüzde 5, Emlakjet'in site trafiğinde ise yüzde 20 artış kaydedildi.

İstanbul'un kuzey ilçelerine ilgi yükselirken, Şile, Çatalca, Beykoz ve Başakşehir bölgelerine yönelik ilan aramaları iki katına çıktı. En çok aranan gayrimenkul türleri ise villa, müstakil ev, prefabrik ev ve dağ evi oldu.

Deprem gayrimenkul tercihlerini değiştirdi

Emlakjet'in deprem sonrası gayrimenkul tercihleri anketine ise 40 bin kişi katıldı. Ankette katılımcıların yüzde 40'ı 23 Nisan depreminin gayrimenkul tercihlerini değiştirdiğini yüzde 60'ı ise etkilenmediğini belirtti.

Taşınmayı düşünenlerin yüzde 48'i bina yaşı ve durumunu birinci öncelik olarak görürken, yüzde 24'ü bölgenin zemin yapısını, yüzde 22'si bütçe ve maliyetleri, yüzde 6'sı ise ulaşım ve sosyal imkanları öne çıkardı.

Güvenlik en önemli nokta

Emlakjet açıklamasına göre, Nisan 2025 verileri, kullanıcıların deprem sonrası konut arayışlarında güvenlik kriterlerini merkeze aldığını ortaya koyuyor.

Kuzey ilçelerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zemin etüdü raporlarında da "en sağlam zemin yapısına sahip" bölgeler arasında yer alması, tercihlerin yalnızca algıya değil, somut verilere dayandığını da gösteriyor.