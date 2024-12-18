İstanbullunun en büyük derdi ekonomi! 2025 asgari ücreti için beklenti belli oldu!

İBB bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul Barometresi Kasım 2024 Raporu'nu açıkladı. Rapor hazırlanırken 1-7 Aralık tarihlerinde toplamda 1.100 kişiyle telefonda görüşüldü.

Araştırmaya göre vatandaşların yüzde 64,8'i gibi çok büyük bir kısmı evindeki en temel gündemin ekonomik sorunlar olduğunu ifade etti. Çocukların eğitimi yüzde 2,9'da kaldı. Yine kasımda Türkiye'nin gündemini yüzde 60,4 oranında ekonomi işgal etti. Bunun yüzde 12,9'la İsrail'in Gazze saldırıları takip etti.

Kart borcu ödenemiyor

İstanbulluların yalnızca yüzde 41,2'si aylık kredi borcunun tamamını ödeyebilirken, yüze 34,8'i asgarisini ödeyebiliyor. Borcunu hiç ödemeyenlerin oranı yüzde 8.

Katılımcıların yüzde 29,4’ü bazı ödemeleri yapamadığını, yüzde 11,5’i 'aslında pek geçinemediğini', yüzde 39,4’ü 'kıt kanaat geçinebildiğini', yüzde 19,8’i 'geçinebildiğini ve kenara da para koyabildiğini' belirtti.

Yatırım tercihleri

Birikim yapabilen İstanbulluların yatırım tercihleri de belli oldu. Vatandaşların yüzde 60,3 gibi çok büyük bir kısmı altın birikimi yaparken, yüzde 18,7'si hisse senedi alıyor. Döviz tercih edenlerin oranı ise yüzde 16,9.

Kasımda katılımcıların yüzde 18,7’si Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini belirtirken yüzde 39,2’si değişmeyeceğini, yüzde 42,1’i kötüleşeceğini belirtti.

İstanbul'un sorunları

Katılımcılara göre İstanbul’un ilk üç sorunu yüzde 60,4'le trafik, yüzde 55'le ekonomik sorunlar ve yüzde 44'le sığınmacılar oldu. Katılımcılar 2025 yılında asgari ücretin 33 bin 406 TL olmasını bekliyor.