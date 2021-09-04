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İstanbul'un 5 ilçesi için kamulaştırma kararı

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında İstanbul'daki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre 5 ilçede bazı taşınmazlar kamulaştırılacak.

Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında İstanbul'un Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece ve Çatalca ilçelerindeki bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Karar, projenin Nakkaş-Başakşehir kesiminin yapım işi kapsamında uygulanacak.

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